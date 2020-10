Energia: accordo tra Snam e Politecnico Milano su idrogeno, transizione e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti potranno infine partecipare congiuntamente a bandi internazionali nelle varie aree di collaborazione e il Politecnico e la Fondazione Politecnico potranno segnalare a Snam startup e tecnologie innovative di interesse. Nell’ambito delle aree sopra individuate, le parti avvieranno le singole iniziative stipulando contratti ad hoc che individueranno gli apporti di ciascuno dei soggetti coinvolti, definendo le modalità di realizzazione delle attività.Nell’ambito della collaborazione, Snam e Fondazione Snam contribuiranno anche al programma Pari opportunità politecniche (Pop) del Politecnico con l’iniziativa “Girls@Polimi”, che prevede la donazione di tre borse di studio di durata triennale finalizzate a incoraggiare lo studio delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle ragazze e destinate a studentesse che si iscriveranno ai percorsi di ingegneria. “Questo accordo – dichiara l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà – pone le basi per una stretta collaborazione tra Snam e Politecnico sulle nuove frontiere dell’energia, a partire dall’idrogeno e dal biometano, e sulla formazione, in particolare avvicinando le giovani studentesse alle discipline Stem. Le sinergie tra imprese e mondo accademico saranno decisive nella fase di ripartenza, soprattutto in un settore come il nostro che nei prossimi anni sarà caratterizzato da una fortissima innovazione. Per questo da due anni abbiamo avviato il progetto SnamTec, con investimenti finalizzati a costruire la società energetica del futuro, sempre più sostenibile, digitale e connessa con i territori”. (segue) (com)