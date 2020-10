Energia: accordo tra Snam e Politecnico Milano su idrogeno, transizione e innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Investire in ricerca e sviluppo in questo momento è un segnale positivo non solo per il sistema universitario, ma per la ripartenza economica nel suo complesso. Dalla competenza e dalla collaborazione efficace tra pubblico e privato arrivano risposte credibili ai bisogni sociali e alla domanda di crescita sostenibile. Il rapporto tra Politecnico di Milano e Snam su temi come la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico è un esempio virtuoso che mette la tecnologia nelle condizioni di operare nel medio raggio investendo su studi congiunti e sulla formazione di capitale umano, che è la prima risorsa per ogni innovazione duratura”, aggiunge Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. “In questo particolare momento occorre alimentare e rendere proficuo lo scambio tra università e imprese ancora più che in passato. Fondazione Politecnico di Milano è da sempre impegnata per facilitare il dialogo tra l’accademia e l’industria al fine di favorirne i processi di innovazione – afferma Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano –. Questo accordo, in particolare, riguarda un settore strategico per la lotta al cambiamento climatico e viene siglato in un momento particolare della vita del Paese, rappresentando un chiaro segnale di come università e impresa possono mettere a fattor comune per la ripresa competenze, formazione e ricerca sviluppando una sinergia sempre più stretta tra gli attori in campo col fine ultimo di avere un impatto positivo sull’intero tessuto economico e sociale”. (com)