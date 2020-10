Nadef: Mulè (FI), è disastro economico senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, dichiara: "Cerchiamo di fare chiarezza nella confusione che alberga nel governo in materia economica e fiscale: dichiarano di voler attuare 'una riforma fiscale complessiva' e per stessa ammissione dell'esecutivo le tasse continuano a salire in modo inarrestabile al 42,5 per cento nel 2020 e ancora su fino al 2023. Non solo", continua il parlamentare in una nota, "ammesso che una sorta di riforma del fisco verrà pure avviata, il ministro Gualtieri conferma che la riforma dell'Irpef verrà inserita in un disegno di legge delega che potrà scattare solo nel 2023. Come se non bastasse apprendiamo che per il 2021 si farà affidamento solo sui trasferimenti a fondo perduto e non sui prestiti del Recovery fund, miliardi e miliardi che quando arriveranno avranno un impatto sul Prodotto interno lordo tra lo 0,3 per cento (2021) e lo 0,8 per cento (2023): il nulla in poche parole. E' quindi - spiega l'esponente di FI - un disastro economico senza precedenti quello raccontato dalla Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza), approvata dal Consiglio dei ministri, se pensiamo alle proiezioni macroeconomiche delineate con il crollo del Pil tra il 9 per cento e il 10,5 per cento, mezzo milione di occupati in meno, un deficit del 10,8 per cento del Pil e un debito del 158 per cento. Siamo nel pieno di una 'guerra economica' - conclude Mulè - e il governo pensa ai decreti sicurezza, alla legge elettorale e alla piattaforma Rousseau... Si salvi chi può". (Com)