Decreto Sicurezza: M5s, reato per cellulari in carcere è una svolta determinante

- Negli ultimi due anni è cresciuto in modo esponenziale il numero dei telefonini rinvenuti nelle carceri dalla Polizia penitenziaria: al 30 settembre di quest'anno sono oltre 1.700 quelli sequestrati, mentre appena due anni fa erano meno di 400. Così in una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia al Senato. “Per questo nel decreto Sicurezza approvato ieri sera il ministro Bonafede ha voluto inserire una norma che segna una svolta per questa criticità: adesso esiste un reato specifico che sanziona chi introduce o detiene all’interno di istituti penitenziari telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione”, scrivono i senatori, aggiungendo che la pena prevista va da uno a quattro anni sia per chi lo introduce sia per chi lo riceve, mentre per chi agevola il detenuto al 41 bis nelle comunicazioni con l'esterno la pena va da due a sei anni. “La svolta è determinante se si pensa che prima era previsto solo un illecito disciplinare sanzionato all'interno del carcere: al Senato in commissione Giustizia stiamo facendo un lavoro approfondito sulle carceri, indagando sia gli aspetti che hanno a che fare con la tutela dei diritti dei detenuti e il fine rieducativo della pena, sia quelli legati alla sicurezza e alla certezza della pena”, concludono i senatori, ribadendo che impedire le comunicazioni con l'esterno è fondamentale per spezzare le catene di comando all'interno delle mafie.(Com)