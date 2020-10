Coronavirus: Salvini, nuovo stato emergenza non serve, italiani sono rispettosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non pensiamo sia necessario nessuno stato di emergenza. Con la normativa attuale si può proteggere e tutelare la salute degli italiani tranquillamente". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confindustria Cremona, commentando le nuove strette allo studio da parte del governo per arginare il coronavirus. Rispondendo a chi gli ha chiesto se non sia preoccupato dalla situazione sanitaria, Salvini ha replicato che "gli italiani si stanno dimostrando di estremo buonsenso. Più rispettosi degli italiani in giro per il mondo ne ho visti pochi". (Rem)