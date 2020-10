Regno Unito: antiterrorismo britannica, estrema destra recluta minorenni su YouTube

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'antiterrorismo britannica, gruppi estremisti britannici di estrema destra utilizzerebbero eventi live su YouTube per reclutare minorenni (in alcuni casi anche di 12 anni di età) per diffondere la propria ideologia. Secondo gli esperti, un "numero crescente" di giovani teenager britannici sarebbero attirati dalle ideologie fasciste e neo-naziste da gruppo che ne avrebbero fatto un obiettivo privilegiato della propria comunicazione e presenza online. Alcune delle tattiche utilizzate includono interviste in live YouTube con adolescenti "stelle nascenti" dell'estrema destra, ma anche messaggi diffusi attraverso piattaforme di gaming. Tra i gruppi che utilizzano tali strategie vi è il cosiddetto "Patriotic Alternative" (Alternativa patriottica), di esplicita ideologia fascista e fondato lo scorso anno da Mark Collett, ex direttore della comunicazione del British national party (Partito nazionale britannico), storica formazione di estrema destra britannica. Tra le ideologie propugnate dal gruppo, l'espulsione di chiunque non sia di "razza bianca" dal Regno Unito, e il timore che le minoranze etniche prendano il sopravvento. (Rel)