Sicurezza: Mauri (Pd), misure dei decreti nell’interesse di tutti i cittadini

- “Fin dall’inizio del governo avevamo detto che avremmo cambiato i decreti Salvini e oggi la soddisfazione è tanta per esserci riusciti molto bene, cioè con grande coesione all’interno della maggioranza e con un testo, su cui ho lavorato direttamente, che è molto avanzato”. Così il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, intervenendo ad "Agorá". “La verità è che noi abbiamo corretto delle storture sui decreti Salvini - prosegue Mauri - che sul lato dell’immigrazione avevano creato gravi danni perché hanno aumentato per ragioni di esclusiva propaganda il numero degli irregolari, In una azione di governo molto meno efficace sul fronte dei rimpatri e dei collocamenti. L’attuale governo, invece, ha raggiunto dei risultati che non sono stati sbandierati ma che sono molto maggiori, sia sul fronte dei rimpatri che su quello del ricollocamenti. Le scelte del precedente governo - aggiunge il viceministro - avevano aumentato gli irregolari e ridotto lo spazio dell’integrazione, creando grandi centri di accoglienza. La cosa peggiore che si potesse fare. Noi invece torniamo ad un’impostazione molto diversa: con il nuovo decreto immigrazione reintroduciamo la protezione umanitaria e torniamo a dei centri di accoglienza piccoli che favoriscono più integrazione. Queste sono misure che vanno nell’interesse di tutti”, conclude Mauri. (Rin)