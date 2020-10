Egitto: funzionario ministero Affari islamici, resistenza al terrorismo non meno importante della guerra dello Yom Kippur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La resistenza al terrorismo “non è meno importante di quanto accaduto il 6 ottobre del '73” durante la guerra dello Yom Kippur. Lo ha detto lo sceicco Jaber Taya, capo del settore religioso presso il ministero degli Affari islamici egiziano, in una riunione nel suo ufficio in occasione delle celebrazioni del 6 ottobre, quando si ricorda il 1973 e la data d'inizio della guerra dello Yom Kippur contro Israele. Citato dal quotidiano “Al Masry al Youm”, Taya ha affermato: "Ricordiamo ciò che abbiamo ottenuto in termini di grandi conquiste e vittorie, salutando la saggia leadership politica, chiedendo la necessità di riunirsi attorno al presidente Abdel Fatah al Sisi, nonché al ministro degli Affari islamici, Muhammad Mukhtar Jumaa". (Cae)