Polonia: portavoce presidenziale, si svolgerà oggi cerimonia insediamento nuovo governo

- La cerimonia di insediamento del nuovo governo della Polonia avverrà oggi pomeriggio nei giardini del Palazzo presidenziale di Varsavia. Lo ha confermato via Twitter il portavoce presidenziale Blazej Spychalski. In conversazione con l'agenzia di stampa "Pap", Spychalski ha poi precisato che alla cerimonia, prevista per le 14, non parteciperà Przemyslaw Czarnek, ministro dell'Istruzione e della Ricerca in pectore, in quanto positivo al coronavirus e attualmente in quarantena. La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi ieri pomeriggio, ma il primo ministro Mateusz Morawiecki ha chiesto al presidente Andrzej Duda di rinviarla proprio dopo aver appreso la notizia del contagio di Czarnek. (segue) (Vap)