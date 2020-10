Polonia: portavoce presidenziale, si svolgerà oggi cerimonia insediamento nuovo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le novità c'è l'ingresso come vicepremier nell'esecutivo da parte del presidente di Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski. Torna al governo anche il presidente di Porozumienie Jaroslaw Gowin, con l'ufficio di vicepremier e di ministro dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia. Piotr Glinski, ministro della Cultura e vicepremier, assorbe anche le competenze per lo Sport. Tadeusz Koscinski, già ministro delle Finanze, lo diventa anche per Fondi e Politiche regionali. Il ministro del Clima Michal Kurtyka assorbe le attribuzioni di ministro dell'Ambiente. Marlena Malag perde la titolarità del ministero del Lavoro ma mantiene quelle per Famiglia e Politiche sociali. Il già menzionato Przemyslaw Czarnek diventa ministro dell'Istruzione e della Ricerca. Il primo ministro Morawiecki, infine, assume anche le competenze relative alla Digitalizzazione. (Vap)