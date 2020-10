Migranti: Fratoianni (Leu), decreti Salvini non ci sono più, risultato importante per Paese più civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente i decreti Salvini non ci sono più. È il risultato di chi non ha mai smesso di battersi per un Paese più civile e contro una propaganda cattiva e inutile andando spesso controcorrente." Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di stanotte. "Ora al lavoro - conclude l'esponente di Leu - per migliorare ulteriormente il testo in Parlamento", conclude. (Rin)