Nato-Turchia: Stoltenberg incontra Erdogan, focus su Mediterraneo orientale

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto un buon incontro con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Su Twitter il segretario generale ha spiegato che sono state affrontate questioni di sicurezza. "Abbiamo discusso del meccanismo di de-conflitto militare sviluppato dalla Nato per il Mediterraneo orientale. La mia ferma speranza è che ciò possa creare spazio per gli sforzi diplomatici", ha sottolineato Stoltenberg. Oggi il segretario generale sarà in Grecia, ad Atene. (Beb)