Sicurezza: De Petris (Leu), decreti Salvini cancellati, vittoria della democrazia

- "Finalmente i dl Salvini, una vergogna che contrastava con i princìpi di umanità sui quali si basa la nostra democrazia, sono stati cancellati. E' una vittoria etica e politica di questa maggioranza e di chi al suo interno si è battuto perché si desse seguito concreto agli impegni di discontinuità assunti al momento di dar vita al governo". Lo dichiara in una nota la senatrice di LeU, Loredana De Petris, che considera le nuove misure approvate ieri dal Consiglio dei ministri "una vittoria della democrazia italiana e della sua civiltà. Speriamo che cali ora per sempre il sipario sull'assurda guerra contro le Ong, colpevoli di salvare troppe vite umane". (segue) (Com)