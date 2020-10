Sicurezza: De Petris (Leu), decreti Salvini cancellati, vittoria della democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cancellazione dei dl Salvini - aggiunge - è un atto concreto sulla strada di quella discontinuità, non solo con il governo gialloverde ma con molte politiche dei precedenti governi, che è la vera ragion d'essere di questa maggioranza. Ora bisogna procedere molto più velocemente su quella strada, prima di tutto mettendo in moto le politiche di riconversione energetica e di Green Economy che devono essere il fulcro e l'asse portante del Recovery Plan italiano", conclude la presidente del Gruppo Misto De Petris. (Com)