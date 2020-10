Russia: Oms, Mosca ha condiviso dati sugli studi clinici fase I e II del vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha condiviso con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) i dati ottenuti durante la fase I e II degli studi clinici del vaccino Sputnik V contro il Covid-19. Lo ha riferito in un briefing Socorro Escalante, funzionario tecnico presso l'Ufficio regionale del Pacifico occidentale dell'Oms. "La Russia ha già condiviso i dati sulla sperimentazione clinica in fase I e II con l'Oms e la stessa autorità nazionale di regolamentazione russa ha già dato un'approvazione condizionale per il vaccino. Non abbiamo ancora informazioni sull'implementazione di questo vaccino in altri paesi", ha affermato il funzionario, ripreso dai media russi. (Rum)