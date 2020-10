Kazakhstan: leader dell’opposizione Ablyazov ottiene asilo politico in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione kazakha in esilio Mukhtar Ablyazov ha ottenuto asilo politico in Francia. Lo ha annunciato il suo avvocato, Bota Jardemalie, al quotidiano francese “Le Monde”. La sentenza della Corte nazionale del diritto d’asilo (Cdna) risale allo scorso 29 settembre e, secondo il legale, i giudici hanno “condannato le pressioni dirette dal Kazakhstan e gli ovvi tentativi da parte di agenti esterni di influenzare le autorità preposte”. L’asilo politico dell’ex banchiere era stato inizialmente negato dall’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi. Successivamente, la Cdna ha studiato il caso “per diversi mesi” e la decisione finale, ha spiegato Jardemalie, è arrivata “nonostante la grande pressione politica del Kazakhstan sulla leadership francese: un’attività di lobbying internazionale organizzata dal regime kazakho con accuse infondate, manipolazioni e pressioni dirette sul sistema giudiziario francese”. (segue) (Res)