Kazakhstan: leader dell’opposizione Ablyazov ottiene asilo politico in Francia (2)

- Ablyazov è una delle voci più critiche del presidente Kassym-Jomart Tokayev; negli ultimi anni ha coordinato le attività del suo movimento Scelta democratica del Kazakhstan e organizzato via Internet proteste nella capitale Nur-Sultan e in altre città del Paese. Ex dirigente della banca Bta, Ablyazov risiede in Europa occidentale da oltre dieci anni ed è ricercato da Kazakhstan, Russia e Ucraina, che l’accusano di aver intascato circa 5 miliardi di dollari di fondi pubblici. Nel novembre del 2018, inoltre, un tribunale kazakho ha condannato in absentia all’ergastolo l’oppositore, ritenuto il mandante dell’omicidio nel 2004 dell’ex amministratore delegato della Bta (all’epoca banca TuranAlem), Erzhan Tatishev. Sempre in absentia, nel 2017 Ablyazov è stato condannato a 20 anni di carcere per appropriazione indebita, abuso d’ufficio e associazione a delinquere. L’uomo ha sempre negato ogni accusa nei suoi confronti, dichiarando di essere perseguitato per motivi politici. (Res)