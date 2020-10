Comunali: Orlando, ha vinto il Pd, ora chiarezza sulle alleanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tornata amministrativa che si è conclusa ieri è "stata vinta dal Pd. Certo, i problemi non sono alle nostre spalle, ci attendono mesi difficilissimi, il partito ha bisogno di un nuovo radicamento e la forza della destra è ancora significativa e inquietante in Europa e nel Paese; tuttavia il risultato è inequivocabile". Lo scrive il vicesegretario del Pd Andrea Orlando su Facebook. "E questa vittoria è stata possibile grazie alla qualità dei candidati e di quelli di tutta la coalizione - spiega -. Le forze sovraniste possono ancora contare su un solido consenso in larghi settori della società, ma questi risultati sono diretta conseguenza del lavoro svolto in questi mesi dal Pd e della sua riconquistata centralità politica". (segue) (Rin)