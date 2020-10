Comunali: Orlando, ha vinto il Pd, ora chiarezza sulle alleanze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un successo conseguenza della nascita del governo voluta più di un’anno fa, della caparbia volontà di consolidare l’alleanza, della scelta di sostenere, con rispetto per tutte le posizioni, ma anche senza ambiguità, un sì per le riforme al referendum costituzionale - continua Orlando -. Il pluralismo è un’enorme ricchezza per un partito e per un’area politica. Però il pluralismo non può fondarsi sull’ipocrisia. Dunque, una qualche riflessione sarebbe attesa da tutti quelli che in questi mesi, con più o meno generosità, con più o meno partecipazione e spirito costruttivo, magari nel pieno della campagna elettorale, hanno cercato di accreditare un Pd affetto da subalternità, senza cogliere la subalternità, addirittura ideologica, che stava alla base della loro lettura. E sarebbe attesa da chi ha continuato a dipingere il gruppo dirigente guidato da Nicola Zingaretti, chiamato ad affrontare uno dei momenti più drammatici per la sinistra italiana e per il Paese tutto, come chiuso, autoreferenziale, lontano dai territori dai quali peraltro in larga parte proviene. Non era così, come gli elettori hanno sancito". (segue) (Rin)