Comunali: Orlando, ha vinto il Pd, ora chiarezza sulle alleanze (3)

- "Tanto più all’indomani dell’approvazione delle modifiche ai dl Salvini, bisogna prendere atto che il suggerimento di molti, “serviva più riformismo”, non si realizza a botte di interviste, ma cercando il punto di equilibrio più avanzato nelle condizioni date, come appunto è avvenuto sull’immigrazione - osserva Orlando -. Ciò che è più grave è che questo giudizio ha rischiato di offuscare un risultato già colto e di grande portata. Mi riferisco al riposizionamento nel quadro europeo dell’Italia, dopo la parentesi del governo giallo verde. Sono molti i campi nei quali dobbiamo rafforzare la nostra azione, nel governo e nella società, nel sostegno alle imprese, nella lotta alla burocrazia e nella promozione di un’economia sostenibile. Non riconoscere le ragioni dei nostri successi non ci aiuterà ad ottenerne di nuovi. Solo il lavoro e la determinazione, l'ascolto delle persone e il grido d'aiuto che proviene da tutti gli strati della società, specie i più fragili, indirizzeranno la nostra azione. Per farlo abbiamo bisogno di un lavoro di promozione e formazione di nuove ed autorevoli classi dirigenti". (segue) (Rin)