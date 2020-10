Comunali: Orlando, ha vinto il Pd, ora chiarezza sulle alleanze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È proprio adesso, per questo, che questi nodi vanno sciolti - conclude Orlando -. Per affrontare la fase difficilissima che ci attende dobbiamo essere chiari, soprattutto tra noi, sulla prospettiva delle nostre alleanze e sui contenuti del nostro riformismo, parola che altrimenti rischia diventare una parola vuota. E soprattutto, in un tempo in cui abbondano le incontinenze verbali e lo spirito distruttivo, dobbiamo essere chiari nel riconoscere i meriti di ciò che si è ottenuto da un leader solido e affidabile come Nicola Zingaretti". (Rin)