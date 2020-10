Turchia-Canada: Ankara critica decisione di Ottawa di sospendere licenze esportazione armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha criticato fermamente la decisione del Canada di sospendere le licenze di esportazione di attrezzature militari verso la Turchia a seguito delle voci di un loro utilizzo nel conflitto in corso nel Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah". In un comunicato, il dicastero degli Esteri ha affermato che la decisione canadese denota due pesi e due misure in merito alla legittima lotta dell'Azerbaigian per liberare le proprie terre dalla trentennale occupazione armena mentre il paese nordamericano continua a esportare armi verso attori coinvolti nella guerra in Yemen. Il comunicato ha altresì criticato la mancanza di cooperazione del Canada a partire dal lancio da parte della Turchia dell'operazione Sorgente di pace nel nord-est della Siria nel 2019. (segue) (Tua)