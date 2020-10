Tunisia: licenziato il non vedente Walid Zidi da ministro della Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo tunisino, Hichem Mechichi, ha deciso di licenziare il ministro degli affari Culturali, Walid Zidi, primo esponente del governo non vedente della storia della Tunisia. Quest’ultimo si sarebbe opposto alle misure restrittive anti-coronavirus come la sospensione di tutte le attività culturali e la chiusura di cinema e teatri. Una scelta che ha suscitato scalpore nel mondo della cultura, al punto che lunedì 5 ottobre diversi attivisti si sono riuniti davanti alla Cité de la Culture per opporsi a queste nuove disposizioni. Secondo l’emittente “Mosaique Fm”, il ministro si è unito ai dimostranti affermando di sostenere le loro richieste e di opporsi alle decisioni del governo. In un video ampiamente condiviso sui social network, Zidi afferma che il suo dicastero non intende adoperassi per “l’applicazione delle decisioni del governo". Da qui la scelta di Mechichi, che già in passato aveva avuto problemi con la nomina del giovane ministro della Cultura, di affidare la guida ad interim del dicastero della Cultura al ministro del Turismo, Habib Ammar. (Tut)