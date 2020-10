Sicurezza: riciclaggio di auto rubate, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha concluso una complessa operazione finalizzata a contrastare il riciclaggio di veicoli rubati e dei pezzi di ricambio per auto. Sono state monitorate sul territorio nazionale le principali vie di comunicazione e le tratte autostradali maggiormente transitate da bisarche, corrieri e furgoni usati per trasportare quella refurtiva, con particolare riguardo alle zone di confine prossime a Ventimiglia, Avignone, Salbertrand, piazzale del Traforo del Monte Bianco, Fernetti, Ugovizza e Vipiteno. L’operazione, effettuata su input della Direzione centrale delle specialità della Polizia di Stato, ha visto impiegati oltre 500 poliziotti e circa 300 pattuglie della Polstrada, con l’utilizzo anche di auto e moto civetta. Complessivamente sono state identificate 2.035 persone e controllati 3.281 veicoli, con 5 persone arrestate tra spaccio di stupefacenti, furto e ricettazione, nonché 10 denunciate a piede libero per vari reati. Gli investigatori hanno sequestrato quasi 40 chili di droga, recuperando 13 veicoli di provenienza illecita, tra cui un escavatore, un grande trattore usato per tagliare l’erba dagli argini dei fiumi e 2 moto da cross, nonché 4 documenti e 2 targhe contraffatte. Le infrazioni al codice della strada contestate sono state 186, con 2 veicoli sottoposti a sequestro e fermo, nonché una patente ritirata. (segue) (Ren)