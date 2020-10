Scuola, eliminato il licenziamento per l’organico Covid in caso di nuovo lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente licenziamento in caso di lockdown per il cosiddetto “organico Covid”. Un emendamento al decreto “agosto” avanzato da Leu e promosso dalla Flc-Cgil ha eliminato il licenziamento per il personale aggiuntivo in caso di nuova chiusura delle scuole. “E' una vittoria – scrive il sindacato - di tutti coloro che hanno sostenuto sin dall'inizio la natura discriminante di quella misura. Oggi, finalmente, i lavoratori coinvolti da quel tipo di contratto possono essere più tranquilli rispetto alla continuità del loro lavoro sino alla fine dell'anno scolastico. Parimenti alunni e studenti avranno garantita la continuità didattica e nel caso del personale Ata, la continuità del servizio, sino alla fine dell'anno”. (Rin)