Maltempo: Confagricoltura, in Piemonte danni per 8,6 milioni, 2850 ettari di terreni allagati

- In tutto 2850 ettari di terreni allagati. Una mancata produzione di oltre 8,6 milioni di euro. E nel conto mancano ancora le spese per l’asporto dei detriti, la bonifica dei terreni e il ripristino della fertilità del suolo. Danni anche alla viabilità interpoderale, alle opere irrigue, ai magazzini e alle serre. Ecco il bilancio dei danni causati dall'alluvione del 2-3 ottobre nelle aziende agricole maggiormente colpite secondo una rilevazione di Confagricoltura Piemonte. Per questo il presidente dell'associazione, Enrico Allasia, ha scritto all’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa: è indispensabile, si legge, il sostegno del governo nazionale per far fronte a questa difficilissima emergenza. Tutte le province, secondo Confagricoltura Piemonte, hanno patito la furia del maltempo, con una maggiore concentrazione e nelle aree risicole tra il Casalese in provincia di Alessandria, Vercelli e il Basso Novarese. Le aree maggiormente danneggiate in provincia di Alessandria sono Casale Monferrato, Frassineto Po, Balzola, Ovidio. In provincia di Vercelli la lista dei comuni già rilevati è lunga: oltre al capoluogo troviamo Albano, Asigliano, Balocco, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Collobiano, Quinto Vercellese, Formigliana, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Arborio , Ghislarengo, Pezzana, Prarolo, Recetto, Vicolungo, Ronsecco, Rovasenda, Salussola, Villarboit, Villata, Motta de’ Conti. A Novara Confagricoltura ha già rilevato danni a Sillavengo, Mandello, Briona, Landiona, Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia. Danni anche nel Torinese, a Verrua Savoia, Ivrea, Banchette, Salerano, Fiorano, Strambino, Vestignè e Vische. Nell'Astigiano è stato danneggiato sono state danneggiate le coltivazioni nel comune capoluogo e ad Azzano, Castello d'Annone, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Cerro Tanaro. Lunga la lista dei comuni colpiti in provincia di Cuneo: tutta l'alta Val Tanaro, ma anche la zona dell'Albese, con La Morra, Bra, Cherasco, Castagnito, Barbaresco, Guarene. (segue) (Rpi)