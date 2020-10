Mauritania: significativo contributo di Kinross Tasiast alle entrate statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Kinross Tasiast Mauritania ha rivelato di aver pagato al governo mauritano 79,4 milioni di dollari in tasse, prelievi e royalties nel 2019. L'azienda, nel suo rapporto sulla responsabilità sociale, annuncia che nel 2019 ha speso più di 1,6 milioni di dollari (60 milioni di nuovi ouguiya) in formazione, supporto, operazioni, formazione o sviluppo del personale per favorire l'emergere di nuovi dirigenti nazionali. Il rapporto, diffuso ogni due anni, rivela che la politica aziendale ha ridotto il numero di posti di lavoro per stranieri al 4,5 per cento della forza lavoro totale. Inoltre, ci sono benefici concessi ai lavoratori come bonus di produzione, assicurazione sanitaria di oltre 50 milioni di dollari (1,9 miliardi di nuovi ouguiya) pagati sotto forma di salario lordo. (Res)