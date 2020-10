Regno Unito: Galles considera quarantena per chi proviene da alcune zone Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo gallese starebbe considerando l'introduzione di una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori provenienti da alcune zone dell'Inghilterra giudicate a rischio, una volta che sarà introdotto (si dice questa settimana) il nuovo sistema "a semaforo" di valutazione dei pericoli sanitari. Il nuovo sistema dovrebbe distinguere le zone (come un semaforo, appunto) in verdi, gialle e rosse, a seconda del proprio livello di contagi. Il ministro della Salute gallese, Vaughan Gething, ha dichiarato che lo studio della misura si è reso necessario in seguito al rifiuto da parte del primo ministro britannico, Boris Johnson, di introdurre misure che proibiscano a persone che vivono in aree dell'Inghilterra di fatto in quarantena di trascorrere le proprie vacanze in Galles. Questa mossa segue una precedente richiesta diretta a Johnson da parte del primo ministro gallese Mark Drakeford, con cui si chiedeva proprio di istituire misure che impedissero il movimento di persone da zone ad alto rischio verso il Galles. Simili provvedimenti sono allo studio anche in Scozia, dove il primo ministro Nicola Sturgeon ha annunciato nella giornata di ieri che si potrebbero rendere necessarie ulteriori misure di restrizione dello spostamento delle persone, a causa dell'aumento del numero dei casi nell'ultima settimana. (Rel)