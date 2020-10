Napoli: droga nel carcere di Poggioreale, 9 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono state sottoposte a misure cautelari perché ritenute responsabili di traffico di droga con i detenuti del carcere di Poggioreale. Per 3 soggetti è stata disposta la custodia in carcere, per 4 i domiciliari e 2 sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 9 soggetti, di età compresa tra i 21 e i 43 anni, residenti nella province di Napoli e Caserta, per traffico di sostanze stupefacenti aggravato. L'indagine, iniziata lo scorso mese di aprile, ha tratto origine da un'altra attività condotta dai carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria di Roma, nel corso della quale è emersa la disponibilità di una utenza telefonica cellulare da parte di due detenuti della casa circondariale G. Salvia di Napoli Poggioreale. Secondo l'ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, due detenuti - intrattenendo contatti telefonici con l'esterno - sarebbero riusciti a farsi inviare pacchi postali al cui interno, tra i generi alimentari, venivano occultati quantitativi di hashish che poi provvedevano a distribuire all'interno della struttura Penitenziaria avvalendosi della complicità di altri due detenuti. (Ren)