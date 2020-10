Spagna: Casado (Pp), Madrid chiede aiuto da mesi per Covid e governo non ha fatto nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, chiede "da mesi" più medici, più polizia ed un piano specifico per la capitale, ma il primo ministro, Pedro Sanchez, "non ha fatto nulla". Lo ha affermato oggi il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, nel corso di un'intervista a "esRadio", aggiungendo che il governo "non solo non rispetta la legge, ma nemmeno la morale politica". Secondo Casado, l'unico obiettivo dell'esecutivo è "mettere i bastoni tra le ruote" al governo locale della comunità di Madrid guidato dal Pp e, in tal senso, ha annunciato che il suo partito chiederà una commissione parlamentare di inchiesta per valutare la gestione della pandemia da parte del governo. (Spm)