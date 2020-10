Coronavirus: Speranza, momento di dialettica parlamentare è un bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il passaggio parlamentare è utile per il confronto e la condivisione dell’analisi sulla vicenda epidemiologica legata al Covid-10 che è in costante evoluzione. Ogni momento di dialettica parlamentare è un bene". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa alla Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid 19.(Rin)