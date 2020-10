Bielorussia: ministro Esteri polacco richiama ambasciatore a Minsk per consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In accordo con il Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas) e con i paesi membri dell'Unione europea, è stato deciso che una parte degli ambasciatori accreditata in Bielorussia venga richiamata. Lo ha scritto via Twitter il ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau. Rau ha ringraziato "i partner Ue per la solidarietà espressa nei confronti di Polonia e Lituania" e ha dichiarato che "la priorità resta il sostegno ai bielorussi e al loro desiderio di democratizzazione del paese". "Abbiamo bisogno di canali di comunicazione e di possibilità di agire per una Repubblica bielorussa sovrana e democratica. Ogni tentativo di stigmatizzare qualsivoglia paese membro dell'Ue riceverà una risposta univoca e solidale", ha continuato il ministro polacco. La notizia del richiamo dell'ambasciatore polacco per consultazioni arriva dopo quella analoga del ministero degli Esteri lituano. (segue) (Vap)