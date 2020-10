Bielorussia: ministro Esteri polacco richiama ambasciatore a Minsk per consultazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una risposta alla decisione del ministero degli Esteri bielorusso di convocare a Minsk i propri ambasciatori a Varsavia e Vilnius per consultazioni a partire da ieri. La decisione è stata comunicata alla stampa da Anatolij Glaz, portavoce del ministero bielorusso. Secondo quanto dichiarato dal portavoce, gli ambasciatori in Polonia e Lituania sono stati convocati al ministero degli Esteri "in considerazione dell'attività inequivocabilmente distruttiva da parte di questi paesi". Glaz ha aggiunto che a Polonia e Lituania è stato chiesto "di portare la composizione delle loro missioni diplomatiche in Bielorussia al pari con le missioni estere bielorusse dei rispettivi paesi entro il 9 ottobre 2020. Per la Lituania, da 25 a 14 diplomatici, per la Polonia da 50 a 18". Glaz ha successivamente precisato che la richiesta è "vincolante". "La proposte espressa dal ministero degli Esteri bielorusso sulla riduzione del personale diplomatico nelle ambasciate di Lituania e Polonia è vincolante", ha affermato il portavoce secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale "Belta". (segue) (Vap)