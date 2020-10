Bielorussia: ministro Esteri polacco richiama ambasciatore a Minsk per consultazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando la richiesta di riduzione del personale diplomatico polacco e lituano avanzata da Minsk, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, ha detto in una nota che essa "mina ulteriormente il dialogo con le autorità bielorusse". "La richiesta delle autorità bielorusse è infondata e deplorevole. Va contro la logica del dialogo e isolerà ulteriormente le autorità di Minsk", ha detto Borrell, secondo il quale i tentativi di "prendere di mira alcuni Stati membri dell'Ue non riusciranno a indebolire l'unità dell'Ue. L'Ue – prosegue la dichiarazione – continua a sostenere il diritto democratico del popolo bielorusso di eleggere il proprio presidente attraverso nuove elezioni libere ed eque, senza interferenze esterne". (Vap)