Mali: presidente ad interim Ndaw nomina nuovo governo, ruoli chiave assegnati ai militari

- Il presidente di transizione del Mali, Bah Ndaw, ha nominato un governo di 25 membri, ultimo passo verso l’avvio del periodo di transizione di 18 mesi dopo il colpo di Stato dello scorso 18 agosto. Secondo quanto prevede un decreto presidenziale letto in diretta televisiva dal segretario generale della presidenza, Sekou Traoré, diversi incarichi chiave – tra cui i ministeri della Difesa, della Sicurezza, dell'Amministrazione territoriale (incaricato di organizzare le elezioni) e della Riconciliazione nazionale – sono stati assegnati ad ufficiali militari di alto livello. Il colonnello Sadio Camara, uno dei leader della giunta militare salita al potere dopo il colpo di Stato, è il nuovo ministro della Difesa, mentre il portavoce della giunta, il colonnello maggiore Ismael Wagué, sarà incaricato della riconciliazione nazionale. Alcuni incarichi di rilievo sono andati anche ai civili, con l'ex procuratore Mohamed Sidda Dicko nominato a capo del ministero della Giustizia. Sono in tutto quattro i posti assegnati alle donne e due quelli affidati ai membri del Movimento 5 giugno-Rally delle forze patriottiche del Mali (M5-Rfp), la piattaforma della società civile che ha guidato le proteste che hanno portato alla cacciata del presidente Ibrahim Boubacar Keita da parte dei militari: si tratta del dicastero del Lavoro, alla cui guida è stato nominato Mohamed Salia Touré, e di quello della Rifondazione, che sarà guidato da Mohamed Coulibaly. Come ministro dell'Economia e delle Finanze è stato scelto Alousséni Sanou, dirigente di una banca locale, mentre il nuovo ministro degli Affari esteri sarà Zeini Moulaye, ex ambasciatore maliano in Arabia Saudita ed ex consigliere diplomatico della presidenza con il grado di ambasciatore. (segue) (Res)