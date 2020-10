Mali: presidente ad interim Ndaw nomina nuovo governo, ruoli chiave assegnati ai militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo avrà il compito di riformare lo Stato, organizzare elezioni presidenziali credibili, combattere l'insicurezza su tutto il territorio nazionale, contrastare la corruzione e trasferire il potere a un presidente democraticamente eletto entro il periodo di transizione di 18 mesi. Ora che l’ultimo passo verso l’avvio della transizione è stato compiuto, resta da capire se e quando la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) provvederà alla revoca delle sanzioni, inizialmente attesa dopo la nomina di un primo ministro e di un governo civili. In precedenza, la scorsa settimana, la giunta militare aveva compiuto un altro passo in avanti rispetto alle richieste della Cedeao pubblicando sulla Gazzetta ufficiale la versione definitiva della Carta di transizione, ovvero la Costituzione provvisoria che resterà in vigore durante la fase di transizione prevista per i prossimi 18 mesi. A differenza di una precedente versione, il nuovo documento non fa più esplicito riferimento al fatto che il vicepresidente – nonché leader della giunta – Assimi Goita possa assumere le funzioni di presidente della transizione in caso di forza maggiore. La giunta maliana rinuncia così a una delle sue prerogative principali, venendo incontro a una delle condizioni essenziali poste dalla Cedeao per la revoca delle sanzioni, tuttavia l'articolo 7 della Carta, che definisce i poteri del vicepresidente incaricato delle questioni di sicurezza e difesa, non afferma espressamente che egli non potrà in nessun caso assumere le funzioni di presidente. Il testo conferma quindi la durata della transizione, fissata a 18 mesi, e ribadisce che il presidente e il vicepresidente non saranno eleggibili per le elezioni presidenziali e le elezioni legislative al termine della transizione. (segue) (Res)