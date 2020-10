Algeria: Tebboune, il popolo ha deciso sulla questione dell'identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha confermato che la scelta della data del primo novembre per il referendum sulla bozza di emendamento costituzionale porta il messaggio che il popolo algerino ha finalmente deciso sulla questione dell'identità. E' quanto si legge in un messaggio ai partecipanti al forum internazionale sul tema “La costituzione al servizio del cittadino”, letto a suo nome dal consigliere presidenziale per gli affari legali e giudiziari, Bouelam Bouelam. Il capo dello Stato ha spiegato che la scelta della data del primo novembre (che segna l’inizio della guerra di liberazione dal colonialismo francese) è "un messaggio che il popolo algerino è unito dai valori nazionali e religiosi incarnati dalle posizioni dell'eterna rivoluzione di liberazione, la prima delle quali è la dichiarazione del primo novembre, 1954". "È un messaggio che mostra a tutti che il popolo algerino ha finalmente deciso sulla questione dell'identità e sono tutti determinati a preservare la propria stabilità e contrastare tutti i tentativi di seminare confusione e sospetto tra loro, in attesa di costruire un futuro prospero entro i confini. di pace, sicurezza e stabilità”, ha aggiunto Tebboune. (Ala)