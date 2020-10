Balcani: il Forum delle Camere di commercio fonda un Business council

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum per gli investimenti delle Camere di commercio dei Balcani occidentali ha istituito un Business council formato da proprietari e dirigenti nei principali campi di attività della regione. Secondo quanto riferisce il quotidiano serbo "Vecernje novosti", il nuovo organismo seguirà "la rimozione degli ostacoli" per le attività imprenditoriali all'interno della regione e con l'Unione europea. Il Business council informerà inoltre regolarmente i governi di paesi di Balcani occidentali sulle attività intraprese. "Con la fondazione del Business council assicuriamo una partecipazione ancora più attiva nella costruzione di un mercato comune regionale e di una destinazione unica per gli investimenti nei Balcani occidentali", ha dichiarato il presidente della Camera di commercio della Serbia, Marko Cadez. (Seb)