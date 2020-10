Russia: Navalnyj rilascia intervista a videoblogger Jurij Dud'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj ha rilasciato un'intervista al noto videoblogger russo Dud', nella quale ha riferito sulle proprie condizioni di salute in seguito al ricovero nell'ospedale Charité di Berlino. Si tratta della prima intervista a giornalisti russi da parte di Navalnyj. L'attivista russo afferma di avere tremore alle mani e di avere bisogno di fare molti esercizi di riabilitazione. "Devo fare molti esercizi destro-sinistro in modo che il mio cervello sappia cosa sta facendo. Ma andrà tutto bene e starò meglio", ha detto Navalnyj. In precedenza, il politico russo ha rilasciato un'intervista a "Der Spiegel", in cui accusava il presidente russo Vladimir Putin di coinvolgimento diretto nel suo avvelenamento. Il principale critico del Cremlino, secondo esperti tedeschi e laboratori indipendenti svedesi e francesi, è stato avvelenato da una sostanza del gruppo Novichok. I campioni sono stati inviati anche all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Mosca, a sua volta, insiste sul fatto che nelle prime analisi condotte a Omsk non è stato trovato alcun veleno nelle analisi effettuate su Navalnyj. (Rum)