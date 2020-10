Balcani, Fassino a Nova: "Fondamentale che l'Italia riprenda una iniziativa di diplomazia economica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea con Macedonia del Nord e Albania rappresenta, dopo anni di stallo, la ripresa del processo di inclusione dei Balcani occidentali. Lo evidenzia il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, in un’intervista ad “Agenzia Nova” in occasione della conferenza della Nato Foundation Balkan Perspectives 2020. Secondo Fassino, in questo contesto, è importante che l’Italia riprenda “un’iniziativa di diplomazia economica” nella regione. “L'impegno della Commissione europea annunciato a marzo e poi la presentazione dei quadri di negoziazione a luglio rappresentano già prime tappe del percorso di adesione alla Ue per Albania e Macedonia del Nord”, osserva Fassino. Il deputato ha parlato di “un programma che già ha favorito processi virtuosi, non a caso proprio in questi mesi maggioranza e opposizione in Albania sono tornate a parlarsi dopo un Aventino durato mesi; così come l'accordo Grecia-Nord Macedonia sulla denominazione di quest'ultima ha sbloccato la relazione tra Bruxelles e Skopje”.Secondo il presidente della commissione Esteri della Camera, “naturalmente siamo all'inizio di un percorso e occorre essere consapevoli della sua complessità, ma è importante che i due negoziati rimangano affiancati e procedano insieme. Penso sempre – prosegue Fassino - alle modalità di allargamento, negli anni '80, a Spagna e Portogallo che chiesero insieme di aderire e insieme entrarono nella Comunità economica europea. E poi dobbiamo anche avere un occhio agli altri quattro paesi che compongono quelli che chiamiamo Balcani occidentali". Secondo Fassino, "un decorso regolare per i negoziati con Albania e Macedonia del Nord non può che fungere da un buon viatico per i negoziati in corso con Serbia e Montenegro e per le prospettive future di inclusione di Bosnia e Kosovo. In questo contesto sarebbe un bel segnale che la prima conferenza intergovernativa con Albania e Nord Macedonia si realizzassero entro la fine dell'anno. Penso che l'attuale presidenza tedesca della Ue vorrà lasciare il segno su questo dossier, dal momento che la Germania è da anni in prima linea nel cosiddetto ‘processo di Berlino’. E l'Italia la sosterrà in tutte le sedi europee”, dichiara Fassino.Riguardo i rapporti economici dell’Italia con la regione balcanica, il presidente Fassino osserva che l'Italia "è già il secondo partner commerciale dei Balcani - in alcuni Paesi il primo - ma ci sono settori, come ad esempio quello delle infrastrutture, ampi spazi per crescere". “E' importante riprendere un' iniziativa di diplomazia economica anche con il prezioso supporto di istituti di eccellenza del sistema Italia quali la Sace e la Simest, entrambe del gruppo Cdp”, dichiara Fassino, evidenziando che “non possiamo più confidare su un approccio ‘corsaro’ come quello che portò anche lodevolmente, molti piccoli e medi imprenditori italiani ad aprire fabbriche in Romania e in Albania negli anni successivi alla caduta del muro di Berlino. Quella stagione è alle nostre spalle. Ai Balcani guardano ormai molti paesi, anche grandi, e la competizione sugli investimenti si è fatta più dura. Una efficace proiezione del sistema Italia richiede di essere accompagnata da un'accurata regia diplomatica e politica. In ogni caso per l'Italia i Balcani occidentali sono una priorità strategica e il nostro Paese - per i legami storici, economici, culturali e politici - è chiamato a giocare un ruolo centrale nello sviluppo della regione e ad accompagnare i Balcani, come sponsor e partner, nel percorso di inclusione europea”.Il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati analizza poi nell'intervista con "Agenzia Nova" la presenza di altri attori geopolitici nella regione. “I Balcani – afferma - sono da sempre terra di frontiera tra popoli, civiltà, culturale, religioni, lingue, alfabeti. E sappiamo che spesso tutto ciò ha dato luogo a conflitti, guerre, dominazioni. Non a caso si è coniato il neologismo ‘balcanizzazione’ per indicare una regione percorsa da costante conflittualità e instabilità. Il processo di integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche è la strada per dare alla regione quella stabilità che troppo spesso non ha conosciuto. Oggi poi l'economia globale spinge nuovi attori a essere presenti anche nei Balcani. La Russia rilancia antichi rapporti culturali e religiosi con il mondo slavo. La Cina vuole coinvolgere anche i Balcani nella nuova Via della Seta. La Turchia coltiva nostalgie neo-ottomane. Che ci siano influenze di altre nazioni è nelle cose, ma questo non deve comportare la spartizione dei Balcani in sfere d'influenza con un ritorno al passato quando la regione era terra spartita tra gli imperi europei”. A modo di vedere di Fassino, si trova proprio in questo “la responsabilità dell'Unione europea che deve perseguire con convinzione, e senza le reticenze e le ambiguità del passato, l’ integrazione europea dei Balcani, affermando così il suo primato nella regione. Per questo ci battiamo per considerare i Balcani come un'unità e per volerli, tutti insieme, dentro le stesse organizzazioni internazionali di cui facciamo parte a partire dall'Unione europea”.Fassino affronta poi il tema dei flussi migratori. “La rotta balcanica è una delle principali vie dei flussi migratori verso l'Europa. Valgono qui le stesse considerazioni che abbiamo più volte rappresentato per i flussi che attraversano il Mediterraneo. Quei flussi non hanno come meta solo l'Italia, ma soprattutto l'Europa. E la questione migratoria non può essere delegata solo ai paesi - come Italia, Grecia e Spagna - di primo ingresso”, afferma il presidente Fassino. A suo modo di vedere, “dopo anni di reticenza, finalmente oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato un pacchetto di proposte che superano il regolamento di Dublino che sostanzialmente lasciava soli a gestire i flussi i paesi membri che si trovavano ai confini dell'Unione. Il nuovo progetto prevede l'introduzione di regole di accoglienza e redistribuzione cogenti per tutti i Paesi, una comune norma per il diritto di asilo, promozione di politiche di integrazione e in generale un maggiore coordinamento tra i paesi della Ue. Ora, al di là dei punti specifici sui quali è stata raggiunta una bozza di accordo e che comunque sono suscettibili di ulteriori miglioramenti, il punto fondamentale che emerge da quelle proposte è che la politica migratoria deve essere considerata una politica europea; il soggetto che ha le dimensioni giuste per gestire un fenomeno epocale e globale come le migrazioni non è il singolo Stato nazionale, ma deve essere l'Unione europea. E questo vale sia per la rotta balcanica che quella mediterranea”, dichiara.Il presidente della commissione Esteri commenta infine la situazione di tensione tra Armenia e Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. “Anche il Caucaso è terra di secolari conflitti e percorsi anche oggi da fortissime tensioni geopolitiche che si sommano e si sovrappongono a strategiche questioni geoeconomiche. Ma non sono le armi la soluzione” afferma. “E' indispensabile fermare immediatamente la spirale bellica e rilanciare l'azione negoziale che l'Osce ha patrocinato con la costituzione del gruppo di Minsk. E dobbiamo incoraggiare il ruolo e l'iniziativa dell'Unione europea e di tutti coloro che si adoperano per una soluzione diplomatica della crisi in corso. In questo senso è necessario che anche l'Italia - che è membro del Gruppo di Minsk - sviluppi incisiva e assertiva azione di concerto con l'Unione europea”, conclude Fassino. (Res)