Corea del Nord: Kim Jong-un presiede incontro Politburo su sviluppo economico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim ha presieduto a settembre una riunione allargata della Commissione militare centrale del Partito del lavoro al governo per discutere dei danni nella regione mineraria orientale di Komdok, nella provincia di Hamgyong Meridionale, generati dal tifone Maysak a cavallo tra i mesi di agosto e settembre scorsi. La regione della costa orientale ospita giacimenti di zinco, magnesite e altre miniere. La "Kcna" ha affermato che più di duemila abitazioni e decine di edifici pubblici sono stati distrutti, mentre sono crollati 60 mila metri di strade, 59 ponti, e oltre 3.500 metri di rete ferroviaria è stata spazzata via. "Il leader supremo – riporta l'agenzia – ha affermato che a causa del danno inaspettato del tifone ci troviamo di fronte a una situazione in cui non possiamo fare a meno di cambiare la direzione della nostra linea politica, dopo aver valutato gli obiettivi da conseguire entro la fine dell'anno in linea con gli sforzi da compiere a livello nazionale". Kim non ha specificato quali fossero i compiti, ma sembra si inquadrino all'interno del piano quinquennale di sviluppo economico. (Git)