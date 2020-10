Corea del Sud: esportazioni agricole in forte ripresa nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di prodotti agricoli della Corea del Sud sono aumentate del 6,5 per cento annuo nel terzo trimestre 2020, secondo i dati pubblicati oggi, 6 ottobre, dal ministero dell’Agricoltura, dell’alimentazione e degli affari rurali. A sostenere le esportazioni è stata la forte domanda internazionale di alimenti tipici come i cavoli fermentati (kimchi). Le spedizioni di prodotti agricoli in uscita sono ammontate a 5,51 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2020, in aumento rispetto ai 5,18 miliardi di dollari del medesimo periodo dello scorso anno. Le esportazioni di alimenti freschi sono aumentate dello 0,3 per cento, e quelle di prodotti lavorati dell’8 per cento. (segue) (Git)