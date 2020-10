Usa: Eric Trump interrogato dal procuratore generale di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eric Trump, uno dei figli del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato interrogato dagli investigatori della Procura generale di New York, nell’ambito di un processo civile relativo a presunte irregolarità nella contabilizzazione degli asset della Trump Organization, Lo riferisce la stampa Usa, precisando che la deposizione di Trump è avvenuta in videoconferenza, ed è stata coordinata dall’ufficio del procuratore generale di New York, Letitia James, che ha intrapreso le indagini in merito agli asset familiari dei Trump lo scorso anno. Eric Trump è il secondo figlio del presidente degli Stati Uniti, e vicepresidente esecutivo della Trump Organization. Gli inquirenti sospettano che la società si sia resa responsabile di irregolarità tese a conseguire benefici fiscali indebiti. (Nys)