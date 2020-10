Economia: consiglio dei ministri approva aggiornamento a Nadef 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato della presidenza del Consiglio fornisce un quadro generale di previsione delle finanze pubbliche: per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2021 la Nadef fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7 per cento del prodotto interno lordo (pil). Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7 per cento, si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di pil (oltre 22 miliardi di euro). Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi dal 158 per cento, al 155,6 per cento. Per gli anni successivi viene delineato un percorso di graduale rientro del rapporto, con l'obiettivo di riportare il debito della pubblica amministrazione al di sotto del livello pre-Covid entro la fine del decennio. Grazie al sostegno alla crescita assicurato dalle misure espansive, nel 2021 è attesa una crescita programmatica del PIL pari al 6 per cento (rispetto ad una crescita tendenziale del 5,1 per cento), che nel 2022 e nel 2023 si attesterà al 3,8 per cento ed al 2,5 per cento, rispettivamente. (Rin)