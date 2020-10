Le incursioni aeree della Cina su Taiwan sono aumentate del 129 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeronautica militare di Taiwan ha intercettato velivoli cinesi più del doppio rispetto allo scorso anno. Secondo quanto riferisce la stampa dell'Isola, in un rapporto presentato al Parlamento, il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto che finora quest'anno l'aeronautica militare si è attivata 4.132 volte, in aumento del 129 per cento rispetto a tutto l'anno scorso. "La Cina ha intensificato le pressioni militari sullo Stretto di Taiwan, e allo stesso tempo sta testando la nostra risposta, aumentando la pressione sulle nostre difese aeree e riducendo il nostro spazio di attività. Il rapido sviluppo dell'esercito cinese è stato accompagnato da azioni militari mirate contro Taiwan", ha affermato il ministero. Sebbene Taiwan non sia in grado di competere numericamente con le forze armate cinesi, il presidente Tsai Ing-wen ha supervisionato un programma di modernizzazione militare, con l'obiettivo di rendere le forze armate dell'isola più agili e Taiwan più difficile da attaccare. Intervenendo ieri, 5 ottobre, a una conferenza sulla difesa tra Taiwan e Stati Uniti, il viceministro della Difesa taiwanese, Chang Guan-chung, ha detto che la Cina ha intensificato quello che ha definito "addestramento realistico contro Taiwan". "Stiamo sviluppando sistemi piccoli, numerosi, intelligenti, furtivi, veloci, mobili, a basso costo, resistenti, efficaci, facili da sviluppare, mantenere e preservare e difficili da rilevare e contrastare", ha affermato. Chang ha inoltre chiesto una cooperazione rafforzata con gli Stati Uniti che vada oltre la vendita di armi, affermando che rafforzerebbe ulteriormente la difesa di Taiwan e la modernizzazione militare.Intervenendo in Parlamento il 29 settembre, il ministro della Difesa taiwanese, Yen De-fa, ha affermato che non ci sono segni che la Cina si stia preparando per una vera e propria guerra con Taiwan. "I cinesi hanno continuato i loro atti di provocazione contro Taiwan, ma attualmente non ci sono segnali che dimostrino che siano pronti a lanciare una guerra su vasta scala. Un segno di un attacco imminente sarebbe se le truppe dalle parti interne della Cina iniziassero ad ammassarsi lungo la sua parte orientale, ma non ci sono indicazioni che ciò stia accadendo", ha spiegato Yen. Il ministro ha affermato anche che le stesse forze di Taiwan stanno mantenendo la preparazione al combattimento "in tempo di pace" e non hanno innalzato il loro stato di allerta. Tuttavia, il ministro ha assicurato azioni per difendere la sovranità e la democrazia dell'isola. La settimana precedente, in un evidente avvertimento alla Cina, Yen ha affermato che le forze armate di Taiwan hanno il diritto all'autodifesa e al contrattacco. Il premier Su Tseng-chang, anche lui intervenuto in parlamento, ha detto che gli eventuali aggressori dovrebbero pagare un prezzo molto alto perché il popolo di Taiwan difenderebbe tenacemente sé stessa e la propria terra. "Taiwan non cadrebbe", ha dichiarato Su.Nella stessa settimana, la televisione di Stato cinese ha diffuso immagini dell'Esercito impegnato in esercitazioni al combattimento urbano, affidate al comando provinciale di Fujian – di fronte allo Stretto di Taiwan – ed apparentemente concepite per simulare una invasione anfibia dell'Isola. Le esercitazioni si sono svolte in contemporanea con una serie di manovre simultanee intraprese dalle Forze armate cinesi nei Mari Cinesi Settentrionale e Meridionale, nel Mar Giallo e nel Golfo di Bohai, in un contesto di crescente tensione con gli Stati Uniti e Taiwan. Le autorità cinesi hanno proibito la navigazione ai vascelli commerciali nelle acque interessate dalle esercitazioni. Nei giorni precedenti il governo cinese ha innalzato il livello di allerta e intensificato i preparativi in vista di eventuali "situazioni contingenti", incluse possibili provocazioni da parte dell'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, prima delle elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti a novembre. Tra gli esperti di affari internazionali di Taiwan cresce anche la preoccupazione in merito alla volontà di Pechino di annettere forzosamente l'isola, che si amministra autonomamente dalla guerra civile del 1949.In un recente intervento, il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, ha accusato Pechino di aver infranto lo status quo dopo aver affermato che la linea mediana dello Stretto di Taiwan non esiste. "Per molti anni, la linea mediana dello Stretto di Taiwan è servita come simbolo dello status quo per evitare conflitti militari attraverso lo Stretto e mantenere la pace e la stabilità. Tuttavia, la recente affermazione del ministero degli Esteri cinese distrugge lo status quo dello Stretto, proprio come la Cina ha distrutto il modello 'Un paese, due sistemi' a Hong Kong approvando una legge sulla sicurezza nazionale", ha affermato Wu. Le osservazioni di Wu sono giunte dopo che il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha affermato che non esiste una "linea mediana" nello Stretto di Taiwan poiché l'Isola è una parte inalienabile della Cina. Il ministero degli Esteri taiwanese ha condannato la dichiarazione di Wang e ha chiesto a Pechino di porre fine al suo espansionismo e di rispettare le norme internazionali. Il ministero taiwanese ha inoltre esortato la comunità internazionale a condannare il frequente attraversamento della linea mediana da parte dell'Aeronautica cinese e le dichiarazioni di Pechino che giustificano la sua politica espansionistica.Secondo il ministero della Difesa di Taiwan, più aerei da guerra cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sud-occidentale (Adiz) di Taiwan per tre giorni consecutivi a partire dal 17 settembre. Secondo quanto riportato dai media locali, in risposta agli avvertimenti via radio dall'Aeronautica militare di Taiwan, i piloti degli aerei cinesi hanno risposto dicendo che "non esiste una linea mediana". Le coordinate della linea mediana sono state rivelate pubblicamente per la prima volta a Taiwan in una sessione legislativa il 26 maggio 2004 dall'allora ministro della Difesa Lee Jye. La Cina non ha mai riconosciuto apertamente la linea mediana, ma le sue risorse militari l'hanno violata raramente fino a quando, negli ultimi mesi, Stati Uniti e Taiwan hanno mostrato impegni militari e politici più stretti. (Cip)