Kirghizistan: dimostranti occupano sedi istituzionali, per presidente Jeenbekov è tentativo colpo di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Jeenbekov, nonostante la situazione in atto, ha detto di aver ordinato alle forze di sicurezza di non aprire il fuoco. "Ho ordinato alle forze dell'ordine di non aprire il fuoco e di non spargere sangue, in modo da non mettere in pericolo la vita di qualsiasi singolo cittadino. Sinora abbiamo adottato tutte le misure possibili per prevenire un aggravamento della situazione. La sicurezza dello Stato, la stabilità della società sono più preziose di qualsiasi seggio parlamentare", prosegue la nota del capo dello Stato. Intanto i manifestanti sono riusciti a liberare da una struttura di detenzione a Bishkek, l’ex presidente Almazbek Atambayev, l'ex capo dell'amministrazione presidenziale, Farid Niyazov, sospettato di aver organizzato rivolte di massa, e l'ex primo ministro Zhantoro Satybaldiyev. Con loro, inoltre, sarebbe stato liberato anche Kanat Sagynbaev, una guardia del corpo di Atambayev, una figura con cui Jeenbekov ha avuto diversi attriti nel recente passato. Niyazov e Sagynbayev sono sospettati di aver provocato le rivolte di massa emerse nell'agosto del 2019 nel villaggio di Koy Tash. In quell'occasione è rimasto ucciso un ufficiale delle forze speciali e 136 persone sono rimaste ferite negli scontri tra i sostenitori di Atambayev e le forze dell'ordine. (segue) (Res)