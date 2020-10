Kirghizistan: dimostranti occupano sedi istituzionali, per presidente Jeenbekov è tentativo colpo di stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A minuti, peraltro, sono attese le parole proprio dell’ex presidente Atambayev, anch’egli scarcerato e che si prepara a rilasciare una dichiarazione pubblica, come riferito da una fonte del Partito socialdemocratico del Kirghizistan. "Almazbek Sharshenovich (Atambayev) pronuncerà un discorso oggi. Poi prenderà la parola Sapar (Isakov, ex primo ministro)", ha detto una fonte di “Sputnik” nel partito. L’annuncio sugli interventi pubblici di Atambayev e Isakov confermano le indiscrezioni secondo cui i manifestanti in Kirghizistan starebbero per nominare un primo ministro ad interim. "Abbiamo in programma di nominare un primo ministro ad interim", ha detto ai giornalisti Kamchybek Tashiev, leader del partito politico di opposizione Mekenchil. Secondo Tashiev, il politico dell'opposizione Sadyr Japarov, precedentemente liberato dalla prigione dai manifestanti, è uno dei possibili candidati. Japarov stava scontando il suo mandato per aver preso in ostaggio una persona durante i disordini del 2013. (Res)