Azerbaigian-Turchia: Cavusoglu oggi a Baku, previsti incontro con presidente Aliyev

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si sta recando in Azerbaigian, dove discuterà dell'escalation della tensione nel Nagorno-Karabakh con il presidente Ilham Aliyev. Lo ha riferito in una nota il ministero degli Esteri turco. "Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusolgu si sta recando in Azerbaigian per una visita di lavoro. Durante questa visita, sarà ricevuto dal presidente azerbaigiano Ilham Aliyev. I due si scambieranno delle opinioni sulla situazione nel Nagorno-Karabakh e su altre questioni problemi regionali e internazionali. E' previsto inoltre un incontro con il ministro degli Esteri azerbaigiano Jeyhun Bayramov", ha detto in un comunicato il ministero degli Esteri turco. (Tua)