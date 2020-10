Tentato colpo di stato in Kirghizistan: dimostranti occupano le sedi istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le manifestazioni in Kirghizistan contro il risultato delle elezioni parlamentari tenutesi domenica. I dimostranti hanno preso possesso della sede del governo a Bishkek, stando a quanto riferito da una fonte dell’agenzia di stampa russa “Tass”. Questa mattina, infatti, quando i dipendenti pubblici che lavorano nell’edificio si sono presentati sul posto di lavoro hanno trovato le porte sbarrate e i manifestanti hanno impedito loro l’accesso allo stabile. Le persone scese nelle strade della capitale kirghiza hanno inoltre sequestrato un camion dei pompieri con cui sono riusciti a sfondare il cancello del palazzo del parlamento, riuscendo così, anche in questo caso, a fare irruzione all’interno dell’edificio. Infine, i manifestanti sarebbero riusciti a prendere il controllo del municipio di Bishkek. Il presidente del Kirghizistan, Sooronbai Jeenbekov, ha detto che nella notte c'è stato un tentativo di prendere illegalmente il potere nel Paese. "La scorsa notte, alcune forze politiche hanno cercato di impadronirsi illegalmente del potere statale. Usando i risultati delle elezioni come pretesto, hanno violato l'ordine pubblico", ha detto il presidente in un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa. Le parole di Jeenbekov sembrerebbero confermare quanto mostrato ieri in un video dell’agenzia di stampa “Sputnik” che mostrava alcuni reparti delle forze antisommossa unirsi ai manifestanti.Il presidente Jeenbekov, nonostante la situazione in atto, ha detto di aver ordinato alle forze di sicurezza di non aprire il fuoco. "Ho ordinato alle forze dell'ordine di non aprire il fuoco e di non spargere sangue, in modo da non mettere in pericolo la vita di qualsiasi singolo cittadino. Sinora abbiamo adottato tutte le misure possibili per prevenire un aggravamento della situazione. La sicurezza dello Stato, la stabilità della società sono più preziose di qualsiasi seggio parlamentare", prosegue la nota del capo dello Stato. Intanto i manifestanti sono riusciti a liberare da una struttura di detenzione a Bishkek, l’ex presidente Almazbek Atambayev, l'ex capo dell'amministrazione presidenziale, Farid Niyazov, sospettato di aver organizzato rivolte di massa, e l'ex primo ministro Zhantoro Satybaldiyev. Con loro, inoltre, sarebbe stato liberato anche Kanat Sagynbaev, una guardia del corpo di Atambayev, una figura con cui Jeenbekov ha avuto diversi attriti nel recente passato. Niyazov e Sagynbayev sono sospettati di aver provocato le rivolte di massa emerse nell'agosto del 2019 nel villaggio di Koy Tash. In quell'occasione è rimasto ucciso un ufficiale delle forze speciali e 136 persone sono rimaste ferite negli scontri tra i sostenitori di Atambayev e le forze dell'ordine.A minuti, peraltro, sono attese le parole proprio dell’ex presidente Atambayev, anch’egli scarcerato e che si prepara a rilasciare una dichiarazione pubblica, come riferito da una fonte del Partito socialdemocratico del Kirghizistan. "Almazbek Sharshenovich (Atambayev) pronuncerà un discorso oggi. Poi prenderà la parola Sapar (Isakov, ex primo ministro)", ha detto una fonte di “Sputnik” nel partito. L’annuncio sugli interventi pubblici di Atambayev e Isakov confermano le indiscrezioni secondo cui i manifestanti in Kirghizistan starebbero per nominare un primo ministro ad interim. "Abbiamo in programma di nominare un primo ministro ad interim", ha detto ai giornalisti Kamchybek Tashiev, leader del partito politico di opposizione Mekenchil. Secondo Tashiev, il politico dell'opposizione Sadyr Japarov, precedentemente liberato dalla prigione dai manifestanti, è uno dei possibili candidati. Japarov stava scontando il suo mandato per aver preso in ostaggio una persona durante i disordini del 2013. (Res)