Cdm: via libera a misure per sicurezza città, immigrazione e protezione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 5 ottobre 2020 a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo distorto del web. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. Il provvedimento apporta modifiche alla disciplina vigente, tra l'altro, in materia di requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, di limiti all'ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane e di inapplicabilità della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" ad alcune fattispecie di reato. (segue) (Com)